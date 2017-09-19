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نحو 100 ألف يورو تسد مراحيض بنك وثلاثة مطاعم في جنيف

19/9/2017

إيداع غير عادي في مكان غريب.. أوراق بنكنوت من اليورو حجمها نحو 100 ألف دولار تسد مراحيض بنك وثلاثة مطاعم في جنيف.

هذه ليست مزحة فالادعاء في جنيف يحقق في الواقعة وقال فينسنت ديرون المتحدث باسم الادعاء: "لا يهمنا أن نعلم الدافع ولكننا نريد أن نعرف من أين جاء المال".

وأضاف أن التخلص من أموال أو سد مرحاض ليس جريمة.

كانت صحيفة تريبيون دو جنيف، وهي أول من نشر الخبر، قالت إن أول انسداد كان في مرحاض قبو بنك "يو بي إس" في حي المال بجنيف، ثم وقع انسداد في مراحيض ثلاثة مطاعم قريبة بأوراق بنكنوت فئة 500 يورو في الأيام القليلة التالية.

وقال ديرون إن شخصين وافقا على دفع تعويض للمطاعم عن تكاليف الانسداد الذي حدث، وسحبت المطاعم شكوى كانت قدمتها عندما حدثت الواقعة في مايو/أيار.

وأضاف أنه تمت مصادرة المال أثناء التحقيق ولم يتضح بعد من سيحصل على المال إذا تبين أنه تم جمعه بطريقة قانونية. وقال ديرون إنه ليس هناك مبرر للاعتقاد أن أوراق البنكنوت ناجمة عن غسل أموال.

وكان البنك المركزي الأوربي قال العام الماضي إنه قرر إلغاء أوراق البنكنوت فئة 500 يورو بسبب مخاوف من أنها تستخدم كثيرا في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال.

المصدر : رويترز
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