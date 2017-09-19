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منوعات|الأردن

شاهد: مطعم أردني يقدم "الكرش والكوارع" للأجيال الجديدة

19/9/2017

"الكرش والكوارع" من بين الأكلات التقليدية العربية التي كانت على شفا الانقراض في المملكة الأردنية قبل أن يسعى مطعم اسمه (كيه آند كيه) في العاصمة الأردنية عمّان إلى إحيائها.

وكانت الجدات والأمهات فيما مضى يصنعن هذه الأكلة في البيت، فهي تحتاج إلى مستوى عال من النظافة لأنها تقوم على كحت وربط ثم حشو أحشاء ومعد الماشية والغنم بالأرز وبعض الخلطات.

وبمرور الزمن قل من يستطعن تحضير هذه الوجبة في البيت، ومن هنا بدأت فكرة عمل مثل هذا المطعم.

وتُحّضر الوجبات في المطعم يوميا ولا يُسمح ببقاء أي شيء من اللحم، سواء قبل أو بعد طهيه، لليوم التالي.

وقالت صاحبة ومؤسسة المطعم لينا المغربي إنها قررت إنشاء هذا المطعم بعد أن اكتشفت أن والدتها لم تعد قادرة على إعداد هذه الوجبة التقليدية اللذيذة.

ويزيد عُشاق وجبة الكرش والكوارع في الأردن بين محبي الطعام يوما بعد يوم.

المصدر : رويترز
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