تغريم ثلاثة أشخاص تجاهلوا مساعدة مسنّ فقد الوعي بألمانيا

قضت محكمة ألمانية الإثنين بفرض غرامة مالية على رجلين وامرأة لإدانتهم بتجاهل مسن تعرض للانهيار داخل أحد الفروع المصرفية.

ودانت محكمة كارل-بيتر فيتنبرغ الابتدائية في مدينة إيسن غربي ألمانيا، الأشخاص الثلاثة بالتقاعس عن تقديم المساعدة، وقالت المحكمة إنهم لم يكترثوا بحالة الرجل، وأضافت أنهم رضوا بترك رجل يحتاج إلى المساعدة، ولم يرغب أحدهم في تقديم المساعدة. له

وطالب الدفاع ببراءة المتهمين الثلاثة المرأة (39 عاما) والرجلين (55 عاما) و(61 عاما).

وقال المتهمون الثلاثة إنهم اعتقدوا أن الرجل (83 عاما) الراقد في منتصف القاعة، مشرد نائم، وأعربوا عن أسفهم على سلوكهم.

وقال أكبر المتهمين سنا: "بالفعل، يؤسفني ذلك جدا جدا".

من جانبه قال شرطي، كان قد جرى استدعاؤه وزميلة له إلى المصرف:" كان واضحا بالنسبة لنا أن الموضوع لا يتعلق بمشرد".

وقضت المحكمة بتغريم المرأة 3600 يورو، وأكبر المتهمين سنا بـ2800 يورو والمتهم الثالث بـ2400 يورو.

وأعلن محاميان بعد المحاكمة اعتزامهما استئناف الحكم.

يذكر أن كاميرا مراقبة وثقت الواقعة التي حدثت في الثالث من أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، وظهر في الفيديو أن أربعة عملاء للبنك بدوا غير مكترثين بالرجل المسن الذي سقط بشكل عنيف على الأرض مغشيا عليه، فيما قدم بعد ذلك شخص خامس وأبلغ الشرطة.

تجدر الإشارة إلى أن الرجل لم يسترد وعيه بعد هذه الواقعة ومات في أعقاب ذلك بأسبوع.

وقالت المرأة في المحكمة إنها كثيرا ما تعرضت لمضايقات من المشردين، ووصفت تصرفها قائلة :" أنا ببساطة أدخل إلى البنك وأنجز أشيائي ثم اذهب"، أما أكبر المتهمين سنا، فقال إنه كان قد خاطب رجلا في موقف كهذا وتعرض بعد ذلك للسباب.

كان الرجل الطاعن في السن قد سقط لأسباب غير معروفة طبيا، ثلاث مرات في غضون دقائق قليلة، ووقع على رأسه ما أصابه بارتجاج في المخ وغيبوبة أدت إلى وفاته حسب الطبيب الشرعي، وعندما وصلت الشرطة كان الرجل لا يزال قادرا على التعريف بنفسه.

وجرت أمس محاكمة الأشخاص الثلاثة، فيما خصصت المحكمة جلسة خاصة للمتهم الرابع بسبب حالته الصحية.