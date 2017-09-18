طفل في الرابعة من عمره يقتل أمه

قالت الوكالة الوطنية للإعلام أن امرأة توفيت في جنوب لبنان اليوم الإثنين برصاصة أطلقها بطريق الخطأ ابنها البالغ من العمر أربع سنوات.

وذكرت الوكالة أن الحادث الذي وقع في بلدة كفرا في جنوب لبنان جاء بعد يومين من حادث مماثل يوم الجمعة عندما أطلق صبي يبلغ من العمر 11 عاما الرصاص بطريق الخطأ على طفل عمره ثماني سنوات في بلدة أخرى بجنوب لبنان.

وفي لبنان لا يوجد تطبيق صارم للقيود على حمل السلاح وإطلاق النار. وكثيرا ما تتسبب رصاصات طائشة في سقوط قتلى وجرحى عند اطلاق النار في الهواء خلال الاحتفالات والجنازات والتجمعات السياسية.