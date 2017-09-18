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منوعات|اليابان

شاهد: مسنون يحاربون الشيخوخة باللياقة البدنية في اليابان

18/9/2017

احتشد مجموعة من المسنين في اليابان في مزار بوسط العاصمة طوكيو (الاثنين) لممارسة تدريبات رياضية في درجات حرارة قائظة.

وذلك في تحد للشيخوخة بأحد أكثر المجتمعات التي يشكل فيها كبار السن غالبية السكان.

واجتذب الحدث الذي يأتي في يوم احترام الكبير في اليابان أكثر من 200 شخص لأداء تدريبات تهدف إلى زيادة قوتهم الجسمانية والحفاظ على توازنهم.

وقال ناويوكي واجيما منظم الحدث إنه يأمل أن يواصل حث مزيد من الناس على الخروج وممارسة التدريبات الرياضية معا.

وتجاوزت أعمار معظم المشتركين في الحدث الرياضي 65 عاما، وكان أكبر المشاركين يبلغ من العمر 100 عام.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات (الأحد) إن عدد السكان الذين بلغوا التسعين تجاوز الآن مليوني شخص وهو أعلى عدد في تاريخ اليابان.

وأظهرت البيانات أن عدد كبار السن الذين تجاوزوا سن 65 عاما في اليابان بلغ ذروة نسبتها 27.7 في المئة وهو أعلى معدل ضمن أكبر سبعة اقتصادات في العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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