شاهد: لحظة مقتل طالب برصاصة شرطي داخل جامعة في جورجيا

قال مكتب التحقيقات بولاية جورجيا الأمريكية، إن طالبًا في معهد جورجيا للتكنولوجيا "جورجيا تك" في أتلانتا، كان مسلحًا بسكين، قد لقي مصرعه برصاص شرطة الحرم الجامعي، السبت.

وذكر مكتب التحقيقات في جورجيا في بيان صحفي، الأحد، أن قسم شرطة المعهد رد على مكالمة طوارئ حول شخص قيل أنه يحمل سكينا ومسدسا بالقرب من مهجع سكن الطلاب عند حوالي الساعة 11 مساء السبت.

وأضاف البيان أن ضباطا وصلوا إلى مكان الحادث وحاولوا التواصل مع الطالب سكوت شولتز (21 عامًا) الذي كان يحمل سكينا خارج مرآب للسيارات داخل حرم الجامعة.

وذكرت وكالة أنباء "جي بي سي"، أن شولتز لم يكن متعاونًا ولم يمتثل للأوامر الشفهية مع اقترابه صوب الضباط ولم يلتزم بأوامرهم قبل أن يقوم أحدهم بإطلاق النار عليه وإصابته، وتم نقله إلى مستشفى "جرادي" المحلي لكنه توفي في وقت لاحق.

ويقوم المعهد بإجراء التحقيق في الحادث، وقال مكتب التحقيقات في جورجيا أنه سيواصل التحقيق.

وكان شولتز طالبا في السنة الرابعة في اختصاص هندسة الكمبيوتر من ليلبورن شمال شرقي أتلانتا، وفقا لما جاء في بيان أصدره معهد جورجيا للتكنولوجيا صباح الأحد.

وأظهرت لقطات فيديو صورها شهود عيان، شولتز وهو يمشي على ما يبدو حافي القدمين، ويحمل شيئًا ما في يده اليمنى، وصرخ في الضباط "أطلقوا النار علي" وهم يطلبون منه إلقاء السكين.

ورد عليه أحد الضباط بصوت عال "لا أحد يريد أن يؤذيك، ألق السكين من يدك"، ثم سُمع دوي إطلاق رصاصة واحدة قبل أن يسقط شولتز على الأرض ويتلوى ألمًا، ولم يتم الكشف عن اسم الشرطي الذي قام بإطلاق النار عليه.

كما لم يتضح بعد ما إذا كان المحققون قد وجدوا أي مسدس بحوزة شولتز، لكن والده ويليام شولتز، أعلن على فيسبوك مقتل ابنه من قبل شرطة المعهد، وتابع "كان يحمل سكينا صغيرا، لم يكن عليهم أن يطلقوا النار على قلبه، لكن هذا ما فعلوه".