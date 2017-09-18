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شاهد: عشرات الطائرات تلون سماء أثينا بعروض "أكروباتية"

18/9/2017

قامت العشرات من الطائرات بأداء أكروباتي مذهل، الأحد، خلال معرض أثينا الدولي للطيران في عامه السادس على التوالي، والذي تستضيفه في قاعدة تاناغرا الجوية شمال غربي العاصمة اليونانية.

ولقد انتاب حشود المتفرجين حالة من الذهول من العروض الجوية المثيرة، وأبدوا إعجابهم الشديد بأداء فرق من مختلف البلدان، كان أبرزها عرض سلاح الجو الملكي البريطاني والذي ملأ سماء أثينا بالدخان الأحمر والأزرق والأبيض راسمًا رمز "اللانهاية" في الهواء مع عرض بهلواني مذهل للغاية.

كما قدم فريق "النجوم الفضية" التابع للقوات الجوية المصرية عرضًا رائعًا مع الدخان الأبيض الذي رسم قلبًا مذهلًا في سماء أثينا، وهو أول أداء لفريق نجوم الفضة المصري في القارة الأوربية.

ويعد المعرض المعروف أيضًا باسم "أسبوع أثينا الطائر" مقصداً للفرق الجوية والطيارين والشركات العالمية المتخصصة في مجال الطيران والجماهير المهتمين بمتابعة تلك العروض سنويًا، ويشارك في هذا المعرض الدولي عدد من أهم فرق الألعاب الجوية من العديد من دول العالم.

المصدر : رويترز
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