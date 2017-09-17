شاهد: مقهى في القاهرة للسيدات فقط

افتتح في حي المعادي، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مقهى مخصص للسيدات والفتيات فقط ويحظر على الرجال دخوله.

وتقول دعاء السيد صاحبة المقهى إن الفكرة الأساسية في المقهى هي إتاحة الفرصة للسيدات والفتيات للجلوس في مكان يمكن لهن فيه خلع الحجاب أو النقاب والشعور بالأمان والراحة مع صديقاتهن بدون الشعور بأي إحراج.

وأشارت دعاء إلى أن التدخين ممنوع داخل المقهى من أجل الحفاظ على صحة الزبائن.

ويشهد المقهى إقبالا من جانب سيدات وفتيات من أعمار مختلفةللتحدث وتناول الطعام والشراب، وتأتي بعض السيدات بصحبة أطفالهن.

وأثار المقهى إعجاب الزبونات، فقالت إحداهن إنها تحب المكان لأن بإمكانها خلع نقابها فيه، بينما قالت أخرى إن والدها أصبح مؤيدا للمقهى أكثر منها إذ إنه يكون مطمئنا أكثر عليها إذا ذهبت لهذا المقهى وليس المقاهي الأخرى المختلطة التي لا يشعر بالراحة إذا ذهبت إليها.

وتقول زبونة أخرى إنها تود لو انتشرت مثل هذه المقاهي بشكل كبير في العاصمة المصرية، لأنها تمنحهن شعورا بالراحة والأمان.