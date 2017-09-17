شاهد: حريق هائل يلتهم استوديو تصوير أسطوري في مومباي

اندلع حريق هائل في مومباي، السبت، بأحد مواقع التصوير التابعة لـ"أرك استوديو" التي أسسها الممثل الأسطوري الراحل راج كابور عام 1948.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حيث لم يكن من المقرر تصوير مشاهد في ذلك اليوم ولم يكن هناك أفراد من طاقم التصوير في المكان.

وقالت الشرطة إن الحريق اندلع في إحدى غرف الاستوديو وسرعان ما انتشر، واجتاح المجموعة بأكملها.

وانتقلت على الفور، لموقع الحريق 11 عربة إطفاء للسيطرة على الحريق الهائل الذي لم يعرف بعد سببه، بيد أن تقارير وسائل الإعلام المحلية قالت إن ماسًا كهربائيًا أدى إلى اندلاعه.

تأسست مجموعة استوديوهات "أرك" من قبل الممثل الشهير الراحل راج كابور في عام 1948، مباشرة بعد استقلال الهند، وهي شركة إنتاج كبرى وتدار حاليا من قبل نجل راج، نجم بوليوود المخضرم ريشي كابور.

وكتب ريشي كابور على حسابه في تويتر "خسرنا جناح التصوير الأسطوري رقم واحد، ولحسن الحظ، لا ضحايا ولا مصابين هناك".

وأنتجت "أرك" عددًا من الأفلام الهندية الكلاسيكية مثل "ميرا نعم جوكر" أو (اسمي هو جوكر) و "شري 420".

وفاز راج كابور، المعروف شعبيا باسم (أعظم "شو مان" في السينما الهندية)، وحصد العديد من الجوائز في حياته المهنية لمدة خمسة عقود بما في ذلك ثلاث جوائز وطنية.

وتم ترشيحه مرتين لجائزة السعفة الذهبية الكبرى في مهرجان كان السينمائي العالمي الشهير.