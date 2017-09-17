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شاهد: إنقاذ صعب لعمال حوصروا 50 ساعة في نفق منهار

17/9/2017

تم إنقاذ تسعة عمال بناء محاصرين، السبت، بعد محنة استمرت أكثر من 50 ساعة داخل نفق سكة حديد انهار في ولاية شيشوانغبانا داي ذاتية الحكم بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.

انهار النفق في حوالى الساعة 10:20 صباح الخميس، وحفر رجال الانقاذ ممرًا للوصول إلى العمال في حوالى الساعة 10:45 صباح السبت.

وتم إنقاذ العامل الأول حوالى الساعة 12:43 بينما تم إنقاذ الآخرين بعد 8 دقائق، وقد تم إرسال جميع العاملين إلى المستشفى للعلاج.

وشارك أكثر من 230 عاملًا في عملية الإنقاذ من خلال حفر أنفاق صغيرة أو ممرات أكبر في أربعة اتجاهات.

ويعد النفق جزءًا من خط سكة حديد يربط بين يوشى وموهان فى يوننان.

المصدر : رويترز
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