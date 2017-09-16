مقتل أربعة أشخاص في دراما عائلية بالنمسا

ذكرت الشرطة النمساوية اليوم السبت أن رجلا نمساويا قتل ابنتيه وزوجته، ثم لقي حتفه بعد أن قفز من نافذة الشقة التي كانت أسرته تقيم بها.

وقالت وكالة الأنباء النمساوية نقلا عن الشرطة إن الرجل، 38 عاما، قتل أولا ابنتيه وهما في سن الرابعة والسابعة ثم قتل زوجته، 33 عاما، بسكين المطبخ.

وأوضح نوربرت شفيندينجر رئيس فريق التحقيق بالشرطة الجنائية لولاية فورارلسبيرج غرب النمسا أن آثار الجريمة "واضحة تماما".

وأشار شفيندينجر إلى أن الرجل اقتحم المسكن الذي تعيش فيه زوجته وابنتاها منفصلات عنه في مدينة هوهينيمس قرب بحيرة بودنزيه وأنه توجه أولا إلى ابنتيه فقتلهما طعنا بسكين المطبخ ثم توجه إلى زوجته وهاجمها بمطرقة وقتلها أيضا بالسكين ذاته.

سمع الجيران الضوضاء القادمة من المسكن وأبلغوا الشرطة هاتفيا.

وأضاف شفيندنجر أن رجال الشرطة عندما وصلوا وجدوا الباب مغلقا واضطروا لكسره، مبينا أن الرجل قفز فيما يبدو من نافذة حمام المسكن في الطابق الثالث عندما كسرت الشرطة الباب ما أدى إلى إصابته بإصابات قاتلة.

كان الرجل أصاب نفسه بجرح قبل أن يقفز إلى الأرض.

وقالت الشرطة إن الرجل كان محظورا عليه قضائيا الإشراف على تربية ابنتيه، بعد أن هاجم امرأته في أغسطس الماضي بصورة عنيفة.

وكانت السلطات على اتصال دائم به وبأسرته وفقا لتعاليم القضاء.

وأضافت الشرطة أنه انتقل إلى العيش مع والديه خلال الأسابيع الماضية، وأنه كان لديهما أيضا في الليلة السابقة على الحادث.

وذكر شفيندينجر أنه لم "يتضح بعد بجلاء" ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه المجزرة المفاجئة.

واستصدرت السلطات إذنا بتشريح الجثث.

وقالت الشرطة إن الرجل كان نمساوي الجنسية من أصول تركية، وأن زوجته كانت تحمل الجنسية التركية.