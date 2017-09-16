البث الحي
منوعات

مقتل أربعة أشخاص في دراما عائلية بالنمسا

16/9/2017

ذكرت الشرطة النمساوية اليوم السبت أن رجلا نمساويا قتل ابنتيه وزوجته، ثم لقي حتفه بعد أن قفز من نافذة الشقة التي كانت أسرته تقيم بها.

وقالت وكالة الأنباء النمساوية نقلا عن الشرطة إن الرجل، 38 عاما، قتل أولا ابنتيه وهما في سن الرابعة والسابعة ثم قتل زوجته، 33 عاما، بسكين المطبخ.

وأوضح نوربرت شفيندينجر رئيس فريق التحقيق بالشرطة الجنائية لولاية فورارلسبيرج غرب النمسا أن آثار الجريمة "واضحة تماما".

وأشار شفيندينجر إلى أن الرجل اقتحم المسكن الذي تعيش فيه زوجته وابنتاها منفصلات عنه في مدينة هوهينيمس قرب بحيرة بودنزيه وأنه توجه أولا إلى ابنتيه فقتلهما طعنا بسكين المطبخ ثم توجه إلى زوجته وهاجمها بمطرقة وقتلها أيضا بالسكين ذاته.

سمع الجيران الضوضاء القادمة من المسكن وأبلغوا الشرطة هاتفيا.

وأضاف شفيندنجر أن رجال الشرطة عندما وصلوا وجدوا الباب مغلقا واضطروا لكسره، مبينا أن الرجل قفز فيما يبدو من نافذة حمام المسكن في الطابق الثالث عندما كسرت الشرطة الباب ما أدى إلى إصابته بإصابات قاتلة.

كان الرجل أصاب نفسه بجرح قبل أن يقفز إلى الأرض.

وقالت الشرطة إن الرجل كان محظورا عليه قضائيا الإشراف على تربية ابنتيه، بعد أن هاجم امرأته في أغسطس الماضي بصورة عنيفة.

وكانت السلطات على اتصال دائم به وبأسرته وفقا لتعاليم القضاء.

وأضافت الشرطة أنه انتقل إلى العيش مع والديه خلال الأسابيع الماضية، وأنه كان لديهما أيضا في الليلة السابقة على الحادث.

وذكر شفيندينجر أنه لم "يتضح بعد بجلاء" ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه المجزرة المفاجئة.

واستصدرت السلطات إذنا بتشريح الجثث.

وقالت الشرطة إن الرجل كان نمساوي الجنسية من أصول تركية، وأن زوجته كانت تحمل الجنسية التركية.

المصدر : الألمانية
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)