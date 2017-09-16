شاهد: نجاة أنثى كوالا علقت أسفل سيارة لمسافة 16 كيلومترا

نجت أنثى لحيوان الكوالا من خطر داهم بعد أن علقت بمحور دوران إطارات سيارة رباعية الدفع تحركت على طريق في أستراليا لمسافة 16 كيلومترا قبل أن يتوقف السائق ويسمع صرخاتها المذعورة.

وتسللت الكوالا أسفل السيارة عندما كانت السيارة متوقفة في التلال على أطراف أديليد عاصمة ولاية جنوب استراليا.

وفي النهاية تم استدعاء عمال الإطفاء لإزالة أحد الإطارات حتى يتسنى لعاملة إغاثة للحياة البرية تحرير الحيوان.

وتنتمي الكوالا لفصيلة الشقبانيات إحدى فصائل الثدييات التي ترضع صغارها في جراب على بطنها مثل حيوان الكنغر.

وتم إدراج الكوالا على قائمة الفصائل المعرضة للخطر وفقا لقانون حماية البيئة في أستراليا عام 2012. وهناك أقل عن مئة ألف من الكوالا في البرية حاليا، وتشير تقديرات لمؤسسة الكوالا الأسترالية إلى أن الأعداد ربما وصلت إلى 43 ألفا فقط.