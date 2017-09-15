شاهد: فنزويلا تدعو مواطنيها لتربية الأرانب للقضاء على الجوع

دعت حكومة فنزويلا المواطنين لأن ينظروا للأرانب باعتبارها أكثر من مجرد حيوانات أليفة، واعتمادها مصدرا للغذاء.

و"خطة الأرانب" هي محاولة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لتوفير المزيد من الغذاء. كما علمت السلطات المواطنين كيفية زراعة المواد الغذائية على أسطح منازلهم وفي شرفاتهم.

وسخرت المعارضة من الفكرة، وقالت إنها عبثية ولن تسهم بشيء في إنهاء نقص الغذاء الحاد.

وقال وزير الزراعة الفنزويلي فريدي برنال خلال اجتماع مع مادورو بثه التلفزيون "هناك مشكلة ثقافية لأننا تربينا على أن الأرانب حيوانات أليفة وديعة. الأرنب ليس حيوانا أليفا. إنه كيلوجرامان ونصف الكيلو جرام من اللحم الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين ولا يحتوى على الكولسترول".

وتناول الأرانب شائع في أوربا وبدرجة أقل في الولايات المتحدة. ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فإن هذه الحيوانات أكثر كفاءة من الخنازير والماشية من ناحية تحويل العلف إلى لحم صالح للأكل.