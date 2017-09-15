تمساح يلتهم صحفيا من فايننشال تايمز في سريلانكا

التهم تمساح صحفيا مبتدئا يعمل في صحيفة فايننشال تايمز أثناء قضائه عطلة في سريلانكا.

وانضم بول ماكلين، خريج جامعة أوكسفورد، إلى الصحيفة متدربا قبل عامين بعد إنهاء دراسته الجامعية.

ونقلت تقارير إخبارية عن شاهد عيان قوله إن ماكلين كان يقضي عطلته بصحبة أصدقائه على مقربة من خليج أروغام عند الساحل الجنوبي الشرقي من الجزيرة عندما سمع سكان استغاثته بينما كان التمساح يجره إلى النهر.

وقال فاواس لافير، وهو صاحب مدرسة لتعليم ركوب الأمواج، لهيئة الإذاعة البريطانية، "عندما وصلوا إلى البقعة التي حدث فيها هجوم التمساح لم يتمكنوا من إنقاذه لأن التمساح كان قد جذبه إلى عمق المياه ولم يتمكنوا من رؤية ما يحدث".

وقالت فايننشال تايمز على موقعها الإلكتروني إن أصدقاء ماكلين تعرفوا على جثته.

وقال مدير التحرير جيمس لامونت "لا نعرف تفاصيل كثيرة عن الملابسات. قلوبنا مع أسرته وأصدقائه وذويه".