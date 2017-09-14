شاهد: مسلمات بالهند يمارسن اليوغا مع الأدعية والأذكار

دشنت مسلمات في الهند أسلوبا خاصا من اليوغا عبر ممارستها مع ترديد أدعية وأذكار إسلامية.

وبدأت منظمة "تدبير"، وهي منظمة غير حكومية، دروس اليوغا للمسلمات لتشجيع المزيد منهن على الانخراط في الرياضة التي تحظى بشعبية هائلة في الهند، والتي يرى البعض أنها ترتبط بالديانة الهندوسية.

وخلال حصص اليوغا تقوم المدربة "ناشيتا بهاي صاحب" بترديد أدعية أو بعض الأسماء الحسنى بينما تقوم المشاركات بممارسة حركات اليوغا.

وقالت المدربة إن التدريب الذي تقدمه لا يتضمن أي تغيير في حركات اليوغا.

ويشارك في حصص اليوغا عشرات من النساء المحجبات. ويركز التدريب على القضايا الصحية الشائعة التي تواجه النساء.

وقالت إحدى المشاركات، وتدعى قدسية، إن اليوغا جعلتها أكثر نشاطا وانتعاشا، وساعدتها في تحسين تركيزها.

وتعد اليوغا من بين أبرز الثقافات التي تصدرها الهند للعالم. وهي ممارسة تعود لآلاف السنين، وقد اكتسبت شهرة دولية واسعة خلال العقود الأخيرة كرياضة روحية للعقل والجسم.