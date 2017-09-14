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منوعات|البرازيل

شاهد: ألمانيا تستعيد طائرة اختُطفت قبل 40 عاما

14/9/2017

تم تفكيك طائرة ألمانية تعرضت لعملية اختطاف ونقلت من الصومال إلى البرازيل على يد جماعة الجيش الأحمر اليسارية المسلحة عام 1977، في حين تجري حاليا الاستعدادات لإعادتها إلى ألمانيا.

وسيجري نقل الطائرة المختطفة إلى ألمانيا من أجل الترميم، وهي من طراز بوينغ 737 المعروفة باسم لوفتهانزا 181، وقد مكثت طوال 4 عقود في مطار فورتاليزا بالبرازيل لسنوات.

وكان على متن الطائرة عندما اختطفت في أكتوبر/تشرين الأول عام 1977، 82 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم. وقد طالب الخاطفون بإطلاق سراح 10 من قادة فصيل الجيش الأحمر المسجونين، وكانت الرحلة آنذاك متجهة من مايوركا إلى فرانكفورت.

واقتحمت قوات ألمانية خاصة الطائرة في مقديشو بالصومال، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من بين أربعة خاطفين.

واتهم الجيش الملكي بقتل ثلاثة مسؤولين ورجال أعمال ألمانيين في تلك السنة في ما يعرف باسم "الخريف الألماني" للعنف اليساري، في ذروة حملة جماعة الجيش الأحمر ضد السلطات الألمانية الغربية.

واشترت وزارة الخارجية الألمانية الطائرة من شركة "إنفرايرو" مشغلة المطار البرازيلي، وتعتزم استعادتها لوضعها في متحف دورنيه بجنوب ألمانيا.

ووصف السفير الألماني لدى البرازيل جورج ويتشيل الطائرة بأنها "رمز هام للنجاح في مكافحة الإرهاب لهذه الدولة الديمقراطية".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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