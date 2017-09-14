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دراسة: استخدام مضادات الاكتئاب أثناء الحمل مرتبط باضطرابات نفسية لدى الأطفال

14/9/2017

أفادت دراسة جديدة أن استخدام النساء لمضادات الاكتئاب أثناء الحمل، يرتبط بزيادة مخاطر إصابة الأطفال بأمراض نفسية ولاسيما التقلبات المزاجية.

لكن نسبة الخطر بشكل عام ضئيلة إذ لم يثبت سوى إصابة 3% من قرابة 905383 طفلا شملتهم الدراسة بأمراض نفسية بحلول سن السادسة عشرة.

ولكن مقارنة بالأطفال الذين كانت أمهاتهم تستخدم مضادات الاكتئاب قبل الحمل لكنهن أقلعن عنها خلال شهور الحمل فإن الأطفال الذين استمرت أمهاتهم في استخدام مضادات الاكتئاب أثناء الحمل كانوا أكثر عرضة بنسبة 27% للإصابة باضطرابات مزاجية وسلوكية أو القلق أو التوحد.

وقال كبير الباحثين في الدراسة شياوتشن ليو، وهو عالم في مجال الأوبئة بالمركز الوطني للأبحاث في جامعة أرهوس في الدانمرك، إن الدراسة هي نظرة أولية على ظهور مجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية، وليست مرضا نفسيا واحدا، بين الأطفال الذين تعرضوا لمضادات الاكتئاب وهم في الرحم.

وأشار ليو إلى أن النتائج تتسق مع نتائج أبحاث سابقة لكنها تتعارض مع دراسات أخرى. وقال إن هذا قد يكون بسبب الاختلافات في طبيعة المشاركين في الدراسة وعددهم أو ربما لأن نسبة الارتباط ضئيلة.

وقال لرويترز في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "نود أن نشدد على أن دراستنا لا تقترح أو تؤيد فكرة أن تمتنع النساء اللواتي يعانين من الاكتئاب عن تناول الأدوية أثناء الحمل".

المصدر : رويترز
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