شاهد: طالبة تحاول الانتحار من الطابق الـ17 ومُعلمها ينقذها

أنقذ معلم طالبة حاولت الانتحار بالقفز من فوق مبنى مكون من 17 طابقا في مدينة دويون بمقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين.

وأظهر مقطع مصور للحادث الذي وقع يوم الأحد الماضي، الفتاة وهي تقف على حافة سور المبنى وتستعد للقفز، فيما يقف خلفها أشخاص يحاولون إقناعها بعدم الانتحار.

كما ظهر في الفيديو رجل دفاع مدني مختبئا خلف عامود حتى لا تشاهده الفتاة، وممسكا بحبل لاستخدامه في إنقاذها.

ووصل رجال الإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث إلا أن الفتاة أمرتهم بالتراجع، ثم وصلت عائلة الفتاة ومعلمها وزملاؤه وصلوا إلى الموقع بعد ساعة تقريبا وبذلوا قصارى جهدهم لثنيها عن القفز لكنها تجاهلت مناشداتهم.

ومع مرور ساعة أخرى، ورفض الفتاة الابتعاد عن حافة السور أخبرها معلمها أنه يريد إعطائها زجاجة مياه ثم أمسكها من قميصها وسحبها إلى مكان آمن.

وبحسب مصادر فإن الفتاة تعاني من الاكتئاب وتحقق السلطات حاليا لمعرفة سبب محاولة الانتحار.