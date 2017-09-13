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منوعات|إيطاليا

شاهد: روبوت يقود الأوركسترا في حفل موسيقي

13/9/2017

قاد الروبوت" يومي" حفلا موسيقيا ببراعة رافعا عصاه ليقود أوركسترا لوكا فيلهارمونيك خلف الفنان الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي.

والروبوت، الذي يملك ذراعين وهو من تصميم شركة (إيه.بي.بي) السويسرية، ظهر(الثلاثاء) للمرة الأولى في مسرح فيردي بمدينة بيزا الإيطالية في المهرجان الدولي الأول لأجهزة الإنسان الآلي.

وقال أندريا كولومبيني قائد الأوركسترا إن مرونة "يومي" واهتمامه بطول وسرعة الحركة أمر مذهل.

وتعلم (يومي) كل الحركات من "كولومبيني" الذي أمسك بذراعيه خلال التدريبات حتى يتمكن الكمبيوتر من حفظ الحركات الصحيحة.

ولا يمكن للروبوت أن يرتجل وأي تغيير غير متوقع في إيقاع الموسيقيين كان يمكن أن يفسد الحفل.

واسم (يومي) مشتق من عبارة (يو آند مي) بالإنجليزية وتعني (أنت وأنا) بالعربية.

وقد قاد الأوركسترا في ثلاث مقطوعات من بين 18 مقطوعة قدمها في حفل الليلة الماضية ومن بينها لحن فيردي الشهير (لادونا إى موبليه) من أوبرا ريجوليتو.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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