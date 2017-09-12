شاهد: صومالية محجبة تقتحم عالم الموضة والأزياء

قبل نحو عام تلقت دينيس والاس، المديرة التنفيذية في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا بالولايات المتحدة، اتصالًا من حليمة آدن (19 عاما) تسأل هل يمكنها المنافسة في المسابقة وهي ترتدي الحجاب.

وقالت والاس: "رأيت صورتها وأتذكر أنني قلت (رائع إنها جميلة)".

وتصدرت الفتاة الأمريكية الصومالية عناوين الأخبار كأول متسابقة ترتدي الحجاب ولباس البحر الإسلامي (البوركيني) في تاريخ المسابقة.

ودفعتها الخطوة الجريئة لآفاق جديدة تضم الكثير من "الانفرادات" ومنها أنها أصبحت أول محجبة توقع على عقد مع وكالة كبيرة للعارضات.

وقالت حليمة خلال تحضيرها لأسبوع نيويورك للأزياء، إنها ترتدي الحجاب كل يوم.

وبات ظهور الحجاب طبيعيا وتستخدمه شركات الإعلانات والإعلام والأزياء في صور ترويجية لغطاء الرأس.

وأعلنت شركة نايكي أنها ستقوم بتصميم حجاب "رياضي" في ربيع العام المقبل لتصبح أول صانع كبير للمعدات الرياضية يقدم غطاء رأس إسلاميًا للمنافسات.

كما قامت شركة أمريكان إيغل آوتفيترز لملابس الشباب بتصنيع حجاب مستعينة بحليمة كعارضة أساسية لمنتجها، وبيع كل المعروض من غطاء الرأس الشبابي خلال أقل من أسبوع، على الإنترنت.

ووصفت ميشيل لي، رئيسة تحرير مجلة ألور، حليمة آدن بأنها "فتاة أمريكية طبيعية"، وقالت عنها إنها شخص يمثل بشكل مدهش "كأمريكا كبوتقة انصهار وهذا له معنى كبير لنا".

ولدت حليمة آدن في مخيم كاكوما للاجئين في كينيا، وانتقلت مع أسرتها للولايات المتحدة في سن السابعة واستقرت في بادئ الأمر في سانت لويس.

وقالت حليمة إنها سعيدة لاختيارها نموذجا للتنوع في قطاع عارضات الأزياء، لكنها أعربت عن أملها في أن تعود إلى كاكوما في المستقبل للعمل في إغاثة الأطفال اللاجئين.