شاهد: انهيارات أرضية تشل حركة المرور في كشمير

تم تعليق حركة المركبات على الطريق السريع بين جامو وسريناغار في القطاع الذي تسيطرعليه الهند من كشمير بعد وقوع انهيار أرضي ضخم بالطريق الرئيسي، كما دُمر جسر في منطقة أودهامبور.

وكان مئات الركاب قد علقوا في ازدحام مروري غير مسبوق على الطريق الرئيسي الوحيد في المنطقة عقب الانهيارات الأرضية.

وتم الضغط على الحفارات للعمل في الخدمة لإزالة الحطام من الطريق السريع، وهو الطريق الوحيد الذي يربط بين وادي كشمير وبقية البلاد.

وقال نواز أحمد، أحد الركاب الذين تقطعت بهم السبل، إن المسافرين يواجهون الكثير من الصعوبات بسبب الانهيار الأرضى الضخم.

وتعد الهند واحدة من أكثر البلدان تعرضًا للكوارث في العالم، ويعيش الملايين من سكانها، البالغ عددهم 1.2 بليون نسمة، في مناطق معرضة للأخطار الطبيعية، مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية والأعاصير والجفاف والزلازل.