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شاهد: آلاف البلجيكيين يشاركون في سباق على "الصابون"

11/9/2017

تجمع الآلاف من البلجيكيين في بلدة مون دي لينكلوس، لمشاهدة 70 فريقا يتنافسون في سباق طريف بعربات على طريق مليء بسائل الصابون.

وقال منظم الحدث، وهي الشركة المصنعة لشراب طاقة شهير، إن أكثر من 20 ألف شخص حضر السباق الطريف.

لم يمر الطريق الذي يبلغ طوله 450 مترا، والذي صممه متسابق بطولة العالم للراليات تييري نوفيل، بالعقبات مثل الخطوات أو القفزات فحسب، بل كان يتضمن أيضا انحدارا بنسبة 12%، وهو الأكثر أهمية على الإطلاق في سباق الصابون.

ووضع المشاركون لمساتهم على سيارات السباق التي صممت بأشكال مختلفة ومثيرة، فمنها ما كان على شكل قارب القراصنة، ومنها ما أخذ شكل ثور عملاق.

وخلال السباق تتدحرج السيارات -التي تخلو من محركات- من أعلى تلة الى الأسفل، وعليها تجاوز بعض الحواجز الموضوعة في المضمار.

والهدف من السباق تشجيع المتسابقين على صنع سياراتهم بأيديهم.

ويتنافس المتسابقون، بعربات داخل صندوق تمتلئ أرضيته بالصابون، ثم ينتقلون إلى طريق من الأسفلت، ليعاودوا الكرة مرة أخرى إلى داخل مضمار بأرضية مبللة بالصابون، حتى ينتهى السباق.

المصدر : الجزبرة مباشر + رويترز
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