علاج سرطان المعدة بعقار يستخدمه مرضى أورام الجلد والرئة

أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن عقارًا معتمدًا لعلاج سرطاني الجلد والرئة، أثبت نتائج واعدة في علاج المرضى الذين يعانون من سرطان المعدة.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، وعرضوا نتائجها، اليوم (الأحد) أمام مؤتمر الجمعية الأوربية للأورام الذي يعقد في الفترة من 8 إلى 12 من سبتمبر/أيلول الجاري في العاصمة الإسبانية مدريد.

واختبر الباحثون عقار "بيمبروملزوماب" (Pembrolizumab) المعتمد كعلاج لسرطاني الجلد والرئة، على سرطان المعدة.

وآلية عمل الدواء، أوضح الباحثون أنه يعمل على غلق المسار البيولوجي الذي يستخدمه السرطان لإخفاء نفسه عن الجهاز المناعي.

وأجرى فريق البحث تجاربه على 259 مريضًا يعانون من سرطان المعدة، وأعطوهم العقار لمدة 6 أشهر.

ووجد الباحثون أن العقار أظهر استجابة لدى المرضى، وساعدهم على تقلص الورم.

وقال قائد فريق البحث، الدكتور زيف وينبرغ، المدير المشارك لبرنامج أورام المعدة، في جامعة كاليفورنيا إن استجابة مرضى سرطان المعدة للعقار "كانت مشجعة".

وأضاف أن الدراسة تشير إلى أن الأورام قد تقلصت بما فيه الكفاية لتبرير استجابة المرضى للعلاج، كما أن الدواء آمنًا.

واختتم قائلا: "نأمل أن تدعم هذه النتائج، حصول عقار بيمبروليزوماب على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية كعلاج لسرطان المعدة النقيلي".

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وافقت على عقار "بيمبروليزوماب" لعلاج سرطان الجلد المتقدم.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وافقت الهيئة على العقار نفسه، علاجا لسرطان الرئة المتقدم، والذى وصل خلاله المرض لمرحلة متأخرة.

ويُعتبر سرطان المعدة من السّرطانات الخبيثة الذي ينشأ من بطانة المعدة، وغالبًا ما يكون سرطان المعدة في مراحله البدائية مسبوقًا بتقرّحات، وآلام، والتهابات طفيفة فيها.