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منوعات|اليابان

شاهد: مقهى للقطط الضالة على متن قطار في اليابان

10/9/2017

رحب الركاب على متن قطار محلي في مدينة غيفو اليابانية برفقة الصحفيين، الأحد، بحدث استضافه مشغل قطار محلي ومنظمة غير حكومية يأملان في رفع الوعي بشأن القطط الضالة.

وكان حوالي ثلاثين من القطط يتجولون بحرية على متن قطار متحرك، حيث انشغل بعض الركاب بمداعبة القطط بينما كان الآخرون يتمتعون بصناديق الغداء والشاي.

وقال ميكيكو هاياشي، وهو راكب من هيوغو يمتلك قطين كانا مضربين، إن هذا الحدث هو وسيلة فعالة لزيادة الوعي بالقطط الضالة والوضع الذي يعيشون فيه.

وقد سافر كيوكو سوزونو، وهو راكب آخر يملك القطط، من طوكيو فقط لحضور هذا الحدث.

وأقيم هذا الحدث، الذي استضافته شركة سكة حديد يورو المحدودة ومقهى قطط الحرم الجامعي، لإذكاء الوعي بشأن إعدام القطط الضالة.

وانخفض عدد القطط في اليابان الذين دخلوا الملاجئ بحوالي 70% من 237246 في عام 2004 إلى 72624 في عام 2016، ما أدى أيضا إلى انخفاض عدد القطط التي اختفت من 238.929 في عام 2004 إلى 45.574 في عام 2016.

وفى محافظة غيفو، تم إخراج 668 قطط، حوالى 80% من القطط، العام الماضي، وفقا لما ذكرته وزارة البيئة.

ورغم أن الكلاب أكثر شعبية من القطط في اليابان، فإن بيانات جمعية الحيوانات الأليفة تدل على أن ملكية القط في ارتفاع، ويبلغ عدد السكان الذين يربون القطط الآن 9.8 مليون نسمة.

المصدر : رويترز
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