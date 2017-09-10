شاهد: لحظة ثوران بركان في هاواي بأمريكا

رصدت لقطات مصورة، الخميس، لحظة ثوران بركان "كيلاويا"، الخميس، على جزيرة هاواي الأمريكية ومشهد خرافي لتدفق الحمم البركانية السائلة.

وقد اندلع بركان كيلاويا من تنفيس "بوو أوو" منذ عام 1983.

واندلع بركان كيلاويا في وقت متأخر من هذا الأسبوع، وهو البركان الأكثر نشاطا في العالم، حيث أطلق تيارات من الحمم المنصهرة على ارتفاع 30 قدمًا من قمة البركان، لتتدفق بشكل مخروطي في مشهد ساحر، فوق المناطق المتصدعة والمنحدرات لحوالي أربعة أميال.

وبدأ ثوران البركان، الذي أطلقت عليه هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اسم 61G، في أوائل عام 2016 ودخل المحيط القريب منذ صيف ذلك العام.

ويعتبر بركان كيلاويا من أكثر البراكين نشاطاً على وجه الأرض وأكثرها زيارة، وهو أحد البراكين الخمسة التي تتألف منها جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة في وسط المحيط الهادي.

ويسبق الثوران البركاني هزات من الزلازل التي تسبب الشقوق في الأرض مما يُسهِّل تدفق الحمم السائلة إلى الخارج، وعادةً ما يتبع نشاط بركان كيلاويا ضباب دخاني يصل مداه إلى الجزر الأخرى.

وهو من القوة بما يكفي للقضاء على بعض القرى وحرق العديد من المنازل كما حصل عند ثورانه عام 1990، وأكبر ثوران له كان عام 1920 إذ وصل ارتفاع الحمم إلى 20 كيلو متراً في الهواء.