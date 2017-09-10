شاهد: تطبيق فلسطيني للهواتف يوفر جولة افتراضية في القدس

وفرت منظمة الرؤيا الفلسطينية جولة افتراضية في القدس لعشاق ركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة، من خلال تطبيق فلسطيني جديد للهواتف الذكية.

ويزود التطبيق الجديد الذي أطلقوا عليه اسم "رحلة" بالعربية، المسافرين بالخرائط والمعلومات التاريخية أثناء تجوالهم في المدينة.

وتقول شروق النمري، منسقة المشروع "لقد أنشأنا اسم التطبيق "رحلة"، لاحظنا أننا لم نكن على دراية بالمسارات الفلسطينية الطبيعية والممرات التي عرفناها من وجهة نظر غير فلسطينية".

وتابعت "لذلك، كنا نظن أنه من المهم حقا إنشاء التطبيق الذي يتميز بطرق طبيعية تركز على الأماكن الفلسطينية، ويمكننا أن نفكر فيها من المنظور الفلسطيني، وأيضًا لتحفيز المشاركين وتحفيز الشباب الفلسطينيين على الذهاب إلى هذه المسارات واكتشاف هذه المناطق، ونرى أن هناك أماكن لطيفة يمكن أن تذهب إليها".

وأضافت شروق "اليوم سوف نركب نحو النبي صموئيل، وما نحاول القيام به هنا هو جمع الشباب من النساء والرجال من القدس للذهاب إلى هذه الأماكن حتى نكون على دراية به وتشكل اتصالا بين أهالي القدس وأهل النبي صموئيل حتى نتمكن جميعا من الحصول على هوية واحدة".

وأردفت "لذلك نعتقد أن من المهم جدا ركوب الدراجة هناك، لأن التنقل على الدراجات يكون من العملي أكثر لمسافات طويلة، كما أنه يحفز الشباب على الركوب معا والذهاب في الجولات والقرى المختلفة، وأيضًا عندما نركب إلى هذه القرى نستخدم تطبيق "رحلة" ونتحقق من المنطقة المحيطة لمعرفة ما إذا كان هناك أماكن تاريخية حولنا".

ويقول الدارج إبراهيم أبو رميلة "كنت أرغب في المشاركة لأن هذا (النشاط) هو خاص جدا ولم يكن لدينا هذا من قبل، على سبيل المثال، ونحن نحرص دائما على الذهاب في جولات المشي، ولكن هذه المرة ذهبنا بالدراجات نحو النبي صموئيل، كنا مجموعة من الرجال والنساء، حوالى 19 شخصًا".