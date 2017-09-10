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منوعات|الصين

شاهد: امرأة تنجو بأعجوبة من حادث دهس مميت

10/9/2017

نجت امرأة بأعجوبة من حادث مميت بعدما دهستها شاحنة ثقيلة وهي تسير بدراجتها الكهربائية في أحد الشوارع بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، الجمعة.

تم التقاط المشهد بأكمله بواسطة كاميرا مراقبة في إشارة المرور في مدينة جورونغ.

وأظهرت لقطات الفيديو كيف كانت المرأة البالغة من العمر 54 عاما ودراجتها تحت الشاحنة، حيث كانت الأخيرة كان يمينا على الطريق، ولكن من المستغرب أن المرأة لم تضر رغم أن جسدها انحشر بالكامل بين عجلات الشاحنة العملاقة.

وقد هرعت الشرطة ورجال الإطفاء الى مكان الحادث بعد تلقيهم تقارير عن الحادث.

وقام رجال الإنقاذ بسحب المرأة ونقلوها فورًا إلى المستشفى، وقالت المستشفى إن المرأة أصيبت بكسور طفيفة في خصرها ويديها وبعض الكدمات في ساقيها.

المصدر : رويترز
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