شاهد: أوزبكستان تدخل غينيس بأكبر طبق "بيلاف" في العالم

دخلت أوزبكستان موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأكبر طبق "بيلاف" في العالم، وذلك خلال مهرجان "أوزبيجيم" الثقافي التقليدي، الجمعة، في العاصمة طشقند.

ويعتبر "بيلاف" هو الطبق الوطني لأوزبكستان، وهو عبارة عن طبق أرز بالخضار (عادة ما يكون جزر وبصل) ولحم الضأن.

والسمة الفريدة من نوعها في "بيلاف" هو أنه يؤكل تقليديًا باستخدام الأصابع.

ولصناعة أكبر طبق بيلاف في العالم، بدأ ما مجموعه 50 من الطهاة من جميع أنحاء البلاد العمل فيه، واستخدموا 1500 كيلوغرام من لحم البقر، و400 كيلوغرام من لحم الضأن، و2700 كيلوغرام من الجزر و220 كيلوغرامًا من البصل، و440 لترًا من زيت الطهي و57 كيلوغرامًا من الملح.

ووضعوا المكونات لساعات في وعاء مصنوع خصيصا والذي يزن سبعة أطنان، ويبلغ قطره 4.2 متر وعمق متر واحد، وبعد خلط جميع المكونات في وعاء، وغطى الطهاة بيلاف بأكثر من 50 من قمم النحاس للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة والبخار.

وبعد حوالي ست ساعات من العمل الشاق، نجح الطهاة في طبخ أكبر طبق بيلاف في العالم، بوزن 36,060 كيلوغرام.

وأعلن متحدث باسم "غينيس" للأرقام القياسية النتائج، وحصد طبق بيلاف الرقم القياسي.

وقال أحد السكان المحليين "لقد جئنا إلى هنا اليوم لنرى كيف تم تقديم أكبر طبق بيلاف، وقد تم ذلك الآن ونحن شهود على ولادة رقم قياسي عالمي جديد".

وجاء السكان المحليون لمشاهدة الطهاة الذين يعملون بجد، لتقديم أفضل طبق للجميع، وكان هناك فرصة للمتفرجين لتذوق الطبق التاريخي.

وقال أحد الطهاة المشاركون في طبخ بيلاف "إن أهمية بيلاف الأوزبكية تتجاوز نطاق الغذاء، فهي ليست نوعا من الطعام فحسب، بل هي أيضا ثقافة، ففي العام الماضي، أدرجت بيلاف الأوزبكية رسميًا على أنها تراث ثقافي عالمي غير ملموس".

وأضاف "في رأيي، بيلاف الأوزبكي، إلى جانب وهو نوع من الطعام، هو رابطة تربط الأوزبك مع الدول الأخرى ".