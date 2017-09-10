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منوعات|أمريكا

شاهد: أوباما يفاجئ الطلاب في أول أيام الدراسة

10/9/2017

قام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بزيارة مفاجئة لطلاب مدرسة ماكينلي الثانوية للتكنولوجيا بالعاصمة الأمريكية واشنطن في أول أيام الفصل الدراسي الجديد.

وأبدى التلاميذ اندهاشهم حين دخل عليهم أوباما الفصل الدراسي وطلب منهم أن يجلس معهم.

ونشر أوباما فيديو الزيارة على حسابه على موقع "إنستغرام" وكتب معلقا على الزيارة: "هؤلاء الشباب الذين التقيت بهم في مدرسة ماكينلي للتكنولوجيا اليوم هم سبب تفاؤلي بالمستقبل"

وأضاف باراك أوباما "إلى كل الشباب الذين يعودون إلى مقاعد الدراسة في عموم البلاد، اجعلونا فخورين بكم، فأنتم الجيل القادم من القادة ونحن بحاجة إليكم".

المصدر : الجزيرة مباشر
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