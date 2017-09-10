برنامج كمبيوتر لقياس الألم عن طريق مراقبة تعبيرات الوجه

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة برنامج كمبيوتر يستطيع قياس حجم الألم الذي يشعر به الشخص عن طريق مراقبة تعبيرات وجهه.

ويمكن أن يساعد هذا البرنامج الأطباء في تحديد كيفية علاج المرضى حسب الأوجاع التي يشعرون بها.

وذكر الباحث جيفري كوهين من جامعة بيتسبرغ الأمريكية أن هذه المنظومة الإلكترونية "يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان المريض يشكو من أوجاع حقيقية أو أنه يتصنع الشعور بالألم، وبالتالي يمكن التفريق بين ما إذا كان بحاجة حقيقية إلى مسكنات ألم قوية يمكن أن تؤدي إلى الإدمان".

ونقل الموقع الإلكتروني الأمريكي "نيو ساينتست" المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث ديانبو ليو الذي ابتكر المعادلة الخوارزمية الخاصة ببرنامج الكمبيوتر مع زملائه بمعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة قوله إن قياس الألم بشكل موضوعي هي عملية صعبة، موضحا أن كل شخص يعبر عن شعوره بالألم بشكل مختلف عن الآخر، ولذلك فإن تقييم الطبيب لحجم الألم الذي يشعر به المريض يمكن أن يكون مختلفا عن درجة الألم الحقيقية التي يشعر بها الشخص.

وفي محاولة لوضع معايير موضوعية لقياس درجة الألم، قام ليو وفريقه بتغذية برنامج الكمبيوتر بمقاطع فيديو لأشخاص يشعرون بآلام مبرحة.

ويحتوي كل مقطع فيديو على لقطات لشخص يشكو من أوجاع بالكتف، ثم يطلب منه القيام بحركات مختلفة مع تقييم مستوى الألم الذي يشعر به.

ويقول ليو إن هناك أجزاء معينة من الوجه تعكس الشعور بالألم بصفة خاصة، مشيرا إلى أن حدوث قدر كبير من الحركة في المنطقة حول الأنف والفم يعبر عن الشعور بدرجات أعلى من الألم.

وكانت نتيجة هذه التجربة التوصل إلى معادلة خوارزمية يمكنها رصد الفروق الطفيفة في قسمات الوجه لتحديد درجة الألم التي يشعر بها المريض.

ومن أجل زيادة دقة النتائج التي يتوصل إليها البرنامج، قام ليو بإدخال إعدادات خاصة بحيث يتم الأخذ في الاعتبار عناصر مثل العمر والجنس ونوعية البشرة، حيث أن سن المريض على سبيل المثال يمكن أن يكون له تأثير على طريقة تعبيره عن الألم.

وبالرغم أن دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا سان دييغو الأمريكية أثبتت أن مثل هذه البرامج يمكنها أن تكتشف الأشخاص الذين يتصنعون الألم في 85 بالمئة من الحالات مقابل 55 بالمئة بالنسبة للأشخاص المدربين، إلا أن ليو أكد أن المنظومة الجديدة لا يمكن أن تغني عن الاستعانة بالأطباء الحقيقيين، مشيرا إلى أنه يعتزم تغذية البرنامج بمزيد من مقاطع الفيديو لأشخاص يعانون من الألم من أجل زيادة دقته في قياس حجم الألم.