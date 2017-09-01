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شاهد: أمريكي يعزف البيانو في منزله الغارق بسبب إعصار هارفي

31/8/2017

رغم غرق منزله بسبب إعصار هارفي أصر الموسيقي ورجل الدين الأمريكي أريك هاردنغ على عزف البيانو بينما أحاطت به المياه من كل جانب.

وكان هاردنغ قد عاد إلى منزله بمدينة فريندزوود بولاية تكساس للبحث عن بعض الأشياء التي تخص أطفاله يوم الثلاثاء عندما جلس لعزف البيانو كي يثبت لابنه أن البيانو مازال يعمل، ولم يتعطل بسبب السيول التي أغرقت المنزل.

وجلس هاردنغ وسط المياه التي وصلت إلى نحو ركبتيه كي يعزف قليلا، بينما قام أحد أصدقاء الأسرة، ويدعى غريغ أيلور، بتسجيل هذه اللحظة الطريفة. وقام هاردنغ لاحقا بنشر الفيديو على حسابه على إنستغرام.

وتقع مدينة فريندزوود ضمن منطقة مدينة هيوستن، كبرى مدن ولاية تكساس، والتي تعرض آلاف المنازل بها للدمار بسبب السيول الجارفة في أعقاب إعصار هارفي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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