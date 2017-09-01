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دراسة: العمل المتنقل يزيد ساعات العمل لكنه يسبب الشعور بالرضا

1/9/2017

كشفت دراسة حديثة أن العمل خارج جدران المكتب بواسطة أجهزة كمبيوتر ثابتة أو جوالة أو هواتف ذكية يزيد من ساعات العمل اليومية، لكنه يسبب شعورا بالرضا لدى العاملين.

فقد اكتشف باحثون من معهد الاقتصاد الألماني بمدينة كولونيا أن العمال المتنقلون في ألمانيا يزيد عدد ساعات عملهم اليومية عن عشر ساعات، لكن شعورهم بالرضا عن العمل مرتفع بالرغم من ذلك.

وقال مُعد الدراسة أوليفر شتيتيس: "المثير للاهتمام هو أن هؤلاء العاملين يشعرون بمزيد من الاستقلالية عبر أداء العمل على هذا النحو، حيث يصبح لديهم استقلالية أكثر في تحديد كيفية أداء العمل ووقته ونوعيته"، موضحا أن ذلك يحدث نوعا من التوازن في مقابل زيادة ساعات العمل.

وقام الخبراء بتقييم بيانات استطلاع "دراسة ظروف العمل الأوربية للعام 2015″، والتي شملت أكثر من 43 ألف عامل من 28 دولة في الاتحاد الأوربي، وخمس دول مرشحة للانضمام للاتحاد، هي مونتيجرو وصربيا وتركيا وألبانيا ومقدونيا، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج.

وفي المقابل، حذر الخبراء من زيادة أعباء العمل على الموظفين من خلال القدرة على التواصل معهم بصفة مستمرة لإنجاز مهام عبر أجهزة الكمبيوتر المتنقلة.

وناشدت نقابة العاملين في القطاع الصناعي (آي جي ميتال) بالالتزام بالحدود القانونية لساعات العمل حتى خلال التحول الرقمي. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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