شاهد: مهندس شاب يستخدم لعبة الليزر لتعريف العراقيين بتاريخهم

صمم مهندس عراقي شاب لعبة ليزر جديدة للتنقيب في تاريخ البلاد الثري والذي يرجع إلى آلاف السنين وذلك في محاولة للدمج بين الماضي والحاضر أو القديم والحديث.

وفي لعبة "بصرة ليزر تاك" التي أُطلقت في الآونة الأخيرة بمدينة البصرة يصوب اللاعبون شعاع أشعة تحت الحمراء (إنفراريد) على بعضهم بهدف إصابة أهداف لها حساسية لليزر موجودة في سترات يرتديها الخصوم.

واللعبة، التي تحظى بشعبية حول العالم، مستلهمة من نظام التدريب القتالي للجيش الأمريكي، ويعود تاريخها لنحو 40 عاما مضت.

وقال مصمم اللعبة المهندس حسن علي خريبط إنها تعرض صورا مستوحاة من الحضارة العراقية القديمة لتعريف الجيل العراقي الجديد بمعلومات مفيدة عن تاريخ بلادهم وحضارتهم.

وتُزين جدران متاهة اللعبة بحروف على شكل إسفين من النص المسماري أو السومري، وهو أحد الأساليب المبكرة للكتابة ومن اختراع السومريين.

كما أن الصالة أو المتاهة مزينة برسوم للقيثارة السومرية وأدوات الصيد القديمة والتقنيات التي كانت مستخدمة في وقت مبكر ببلاد ما بين النهرين.

وتتزين الصالة أو ساحة اللعبة التي تبلغ مساحتها 318 مترا مربعا بقادة تاريخيين مهمين بينهم سرجون الأكدي مؤسس الإمبراطورية الأكدية قبل أكثر من أربعة آلاف سنة وحمورابي الذي أسس الدولة البابلية القديمة بعدها بمئات السنين ونبوخذ نصر الملك البابلي الشهير الذي يعود عصر حكمه لنحو 3 آلاف عام مضت.

وإضافة لملوك العراق القدماء المعروفين على نطاق واسع ترسم على جدران صالة اللعبة معالم شهيرة مثل المئذنة الحلزونية لجامع سامراء وحدائق بابل المعلقة وبوابة عشتار ومعبد "زقورة أور " وكلها مصممة لإثارة الخيال وإلهام الفضول.

ولعبة "بصرة ليزر تاك" جزء من (مركز البصرة للبولنغ) وهو مشروع بلغت تكلفته مليونا و200 ألف دولار يضم ستة ممرات فاخرة للعبة البولينغ إلى جانب مقهى ومرافق أخرى.