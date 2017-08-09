شاهد: لحظة سرقة رؤوس "ديناصورات"

أفرجت الشرطة الأسترالية عن لقطات رصدتها كاميرات المراقبة، لواقعة سرقة رؤوس نسخ من ثلاثة ديناصورات في متحف الديناصورات الوطني في نيكولز بالعاصمة كانبيرا.

وقالت الشرطة مساء السبت عبر موقعها على الإنترنت إن سرقة الرؤوس الثلاثة اكتشفت الأحد في منطقة عرض خارجية بمتحف الديناصورات الوطني في العاصمة الأسترالية.

وتظهر لقطات الأمن، سيارة رباعية الدفع تسير على طول الجانب الغربي من المتحف، حيث كان يجري عرض الديناصورات الثلاثة المتضررة في الخارج.

وقالت الشرطة الأسترالية، الثلاثاء، إنها تتوقع من سارقي الرؤوس أن يتفاخروا بغنيمتهم أمام أصدقائهم، الأمر الذي سيؤدي للكشف عنهم.

وتعتقد الشرطة أن الجناة ارتكبوا جريمتهم باستخدام منشار للمعادن لقطع الرؤوس، وفقا لبيان صحفي للشرطة.

وأضافت أنهم ربما يخططون للاحتفاظ بالرؤوس المصنوعة من الألياف الزجاجية كغنيمة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية عن السيرجنت رود أندرسون قوله: "نتوقع من هؤلاء الجناة أن يخبروا الناس بما فعلوه لأنهم ليسوا أذكياء كما هو واضح".

وأضاف "هذا عمل غبي للغاية وإذا استطعنا إعادتها (الرؤوس) للمتحف فسيكون ذلك عظيما".