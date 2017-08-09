شاهد: لاعبو "بوكيمون غو" في مهرجان يوكوهاما

تجمع الآلاف من لاعبي (بوكيمون غو ) في مدينة يوكوهاما اليابانية في محاولة لاصطياد مخلوقات نادرة أثناء مشاهدة الكثير من العروض الراقصة.

ويشارك في المناسبة، عشرات الأشخاص وهم يرتدون زيا عملاقا للبوكيمون الشهير " بيكاتشو" .

بوكيمون غو، هي لعبة يتم تحميلها على أجهزة الهواتف المحمولة وتطلب من اللاعبين محاولة الإمساك بكائنات افتراضية، أشهرها هي بيكاتشو، بالسير في أماكن حقيقية تأخذهم اللعبة إليها.

ويتضمن المهرجان، الذي تنظمه مدينة يوكوهاما وشركة بوكيمون، 15 ألف بيكاتشو وتنتهي فعالياته يوم 15 أغسطس حسبما أفاد المنظمون.

وفي متنزه بوكيمون غو وهو المقر الرئيسي للحدث حاول الزوار الأربعاء هزيمة لاعبين من اليابان ودول أخرى في اللعبة التي تنتمي لفئة "الواقع المعزز".

وأصبحت اللعبة ظاهرة عالمية منذ إصدارها في 2016 وحطمت أرقاما قياسية في إيراداتها وعدد مرات تحميل تطبيقها على الهواتف المحمولة.

ويقول مطورو اللعبة إنه جرى تحميلها 650 مليون مرة على مستوى العالم منذ إصدارها.