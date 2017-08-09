شاهد: كيف يحتفل الهنود بـ"مهرجان الأناناس"؟

بدأ المواطنون الهنود، الثلاثاء، الاحتفال بـ"مهرجان الأناناس" والذي يستمر لمدة يومين في مدينة ديمابور بولاية ناغالاند بشمال شرقي الهند.

ويهدف هذا الحدث، الذي ينظمه المعهد المركزي للبستنة "مدزيفيما"، إلى تشجيع المزارعين وعرض أفضل أنواع الأناناس التي تزرع في المقاطعة، التي تعتبر من أفضل الأنواع في العالم.

وافتتح المهرجان حاكم ولاية ناغالاند بى بى. أشاريا؛ حيث أقام مزارعو الأناناس من جميع أنحاء الدولة أكشاكهم لعرض منتجاتهم خلال المهرجان.

وقد نظمت العديد من المسابقات بما في ذلك مسابقات لتقشير الفاكهة، وعروض لتقطيعها ضمن فعاليات الحدث.

وفي الوقت نفسه، شكت مزارعة من أن بيع المنتجات كان تحديًا رئيسيًا للمزارعين بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

وقد نمت زراعة الأناناس تقليديًا في المقاطعة النائية، ووفقا لتقارير وسائل الاعلام المحلية، تنتج ناغالاند 6 أطنان من الأناناس للهكتار الواحد بالمقارنة مع منطقة "أسام" المجاورة، التي تنتج 15 طنًا للهكتار الواحد.