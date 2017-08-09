البث الحي
منوعات

شاهد: فنانون ألمان يسعون لبناء أعلى قلعة رملية في العالم

9/8/2017

يسعى مجموعة من فناني الرمل الألمان إلى كسر الرقم القياسي العالمي لأعلى قلعة من الرمال في العالم.

وعلى مدى الأسابيع القليلة المقبلة، سوف تحول المجموعة كتل الرمل إلى قلعة عملاقة لتصبح بحسب وصف المجموعة "واحدة من أكبر قلاع الرمال التي شاهدها العالم على الإطلاق" في محاولة لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.

وكان آخر تسجيل في غينيس لفنان هندي في فبراير، ببناء رملي يبلغ ارتفاعه 14.84 متر.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تمكنت المجموعة الألمانية من بناء قلعة الرمال بارتفاع 14.15 متر، والتي كان من شأنها كسر الرقم القياسي في ذلك الوقت، لكن محاولتهم لم تُسجل في غينيس لأسباب فنية، إذ انهار جزء من القلعة الرملية أثناء عملية البناء.

 كما تقوم لجنة التحكيم بفحص البناء قبل تسجيل المحاولات إذ يمنع استخدام قطع من الخشب في عملية البناء داخل القلعة، ففي الأصل تنص القواعد على أن البناء الرملي يجب أن يتكون فقط من الرمل والماء.

وقال أحد الفنانين ويدعى بينو ليندل: "هذا نوع خاص من الرمل، إنه ليس ما تجده على الشاطئ، لن نكون قادرين على فعل أي شيء مع رمل الشاطئ لأنه ينهار بسهولة، لذلك نحن نستخدم رمالا دقيقة جدا، وهي أقل من ملليمتر في الحجم، وهذا الرمل يلتحم معًا بشكل جيد جدا، إن القلعة الرملية تتشكل من 80 إلى 90% من رمل الكوارتز ".

وستقدم المجموعة آخر محاولاتها أمام لجنة التحكيم في الأول من سبتمبر/أيلول.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)