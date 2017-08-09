شاهد: فنانون ألمان يسعون لبناء أعلى قلعة رملية في العالم

يسعى مجموعة من فناني الرمل الألمان إلى كسر الرقم القياسي العالمي لأعلى قلعة من الرمال في العالم.

وعلى مدى الأسابيع القليلة المقبلة، سوف تحول المجموعة كتل الرمل إلى قلعة عملاقة لتصبح بحسب وصف المجموعة "واحدة من أكبر قلاع الرمال التي شاهدها العالم على الإطلاق" في محاولة لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.

وكان آخر تسجيل في غينيس لفنان هندي في فبراير، ببناء رملي يبلغ ارتفاعه 14.84 متر.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تمكنت المجموعة الألمانية من بناء قلعة الرمال بارتفاع 14.15 متر، والتي كان من شأنها كسر الرقم القياسي في ذلك الوقت، لكن محاولتهم لم تُسجل في غينيس لأسباب فنية، إذ انهار جزء من القلعة الرملية أثناء عملية البناء.

كما تقوم لجنة التحكيم بفحص البناء قبل تسجيل المحاولات إذ يمنع استخدام قطع من الخشب في عملية البناء داخل القلعة، ففي الأصل تنص القواعد على أن البناء الرملي يجب أن يتكون فقط من الرمل والماء.

وقال أحد الفنانين ويدعى بينو ليندل: "هذا نوع خاص من الرمل، إنه ليس ما تجده على الشاطئ، لن نكون قادرين على فعل أي شيء مع رمل الشاطئ لأنه ينهار بسهولة، لذلك نحن نستخدم رمالا دقيقة جدا، وهي أقل من ملليمتر في الحجم، وهذا الرمل يلتحم معًا بشكل جيد جدا، إن القلعة الرملية تتشكل من 80 إلى 90% من رمل الكوارتز ".

وستقدم المجموعة آخر محاولاتها أمام لجنة التحكيم في الأول من سبتمبر/أيلول.