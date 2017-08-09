البث الحي
منوعات|الصين

شاهد: عملية إنقاذ مثيرة لأشخاص حاصر الفيضان سيارتهم

9/8/2017

أنقذ رجال الإطفاء خمسة أشخاص، بينهم طفلان، من سيارة محاصرة في الفيضان الذي أغرق الشوارع بمدينة شيان بمقاطعة هوبى وسط الصين.

وأدى الهطول المستمر للأمطار الغزيرة بالمدينة إلى فيضانات اجتاحت الشوارع وحاصرت العديد من السيارات التي بدت غارقة.

وهرع رجال الإطفاء المحليون إلى مكان الحادث واكتشفوا وجود سيارة بيضاء عالقة  في الماء.

وبعد وضع حبال السلامة، بذل اثنان من رجال الاطفاء جهودا كبيرة وسط المياه العميقة كي يتمكنوا من الوصول الى السيارة، حيث عثروا على خمسة أشخاص عالقين بها، بينهم طفلان كانا يبكيان خوفًا.

وقام رجال الإطفاء على الفور بسحب الأطفال أولًا ثم ساعدوا البالغين، في عملية إنقاذ مثيرة.

واستخدم رجال الإنقاذ معدات الجر لسحب السيارة إلى منطقة آمنة.

وأظهر التحقيق أن أحد الطفلين عمره شهران فقط، بينما كانت هناك طفلة عمرها خمس سنوات.

وغرقت السيارة في الفيضانات وتعطل المحرك، بينما كان السائق يقود على عجل قاصدًا المنزل لتناول العشاء، ولم يكن لديه رؤية جيدة أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)