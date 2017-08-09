شاهد: طلاب هولنديون يصنعون سيارة قابلة للتحلل!

ما هو الشيء المصنوع من السكر ويستطيع أن يحمل 4 أشخاص ويسير بسرعة 80 كيلومترًا في الساعة؟ إنها سيارة قابلة للتحلل!

وقال مبتكرو السيارة إنها قد تكون الخطوة القادمة في مجال السيارات الصديقة للبيئة.

والسيارة خفيفة الوزن التي ابتكرها طلاب هولنديون مصنوعة من الصمغ المستخرج من البنجر (الشمندر) السكري ومغطاة بأوراق الكتان الهولندي.

ويقول يانيك فان ريل، وهو أحد المطورين في فريق (تي.يو/إيكوموتيف) من جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا: "الإطارات وجهاز التعليق فقط لم يصنعوا من المواد العضوية".

وتساوي نسبة مقاومة هيكل السيارة، التي أطلق عليها اسم لينا، للوزن تلك الموجودة في الهياكل المصنوعة من الألياف الزجاجية. ويزن هيكل السيارة 310 كيلوغرامات فقط.

وقال رئيس الفريق نود فان جيفل، إن النماذج الأولية لم تنجح في اختبارات التصادم لأن المواد "لن تنثني كالمعادن ولكنها تنكسر".

ودفعت المطالبات بالحد من تلوث الهواء ومواجهة التغير المناخي شركات السيارات إلى البحث عن تصاميم بديلة لكن غالبيتها لا تزال تفتقر إلى الطاقة الكافية لتشغيلها.

وينوي الفريق تجربة السيارة لينا هذا العام فور الحصول على إذن هيئة النقل الهولندية.