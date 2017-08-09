شاهد: حديقة حيوان تسمح لزوارها بتناول الطعام مع النمور

تسمح حديقة حيوان برية في شنغهاي الصينية، لزوارها بفرصة لقضاء ليلة وسط الحيوانات المفترسة وتناول الطعام جنبًا إلى جنب معها.

وقد لا يبدو تناول العشاء مع النمور فكرة جيدة، ولكن عندما يحدث ذلك من وراء جدار زجاجي فإنها لا شك متعة كبيرة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع حصلت 11 عائلة على فرصة لتناول وجباتها جنبا إلى جنب مع الوحوش الشرسة، في حين كانت الحيوانات تتمتع بوليمة خاصة بها.

وقال ما شياو يو، وهو سائح: "عندما أرى هذه النمور، أريد أن أقترب منها".

وقال سائحة أخرى وانغ تشين تشين، إن هذه ليست المرة الأولى للاستمتاع بوجبات الطعام مع النمور.

وأضافت أنها تناولن الإفطار مع النمور البيضاء في حديقة حيوان قوانغتشو تشانغلونغ البرية من قبل، "ولكن هنا نرى مشهد أكثر حيوية لأن النمور هنا تأكل طعامها أيضا بينما نحن نأكل في نفس الوقت "، وهو ما يبدو وكأنهم يأكلون بصحبة الحيوانات ويتشاركون تلك المتعة.

كان العشاء مع نمور سيبيريا مجرد بداية للمغامرة، فبعد العشاء، تَمشَّى المستكشفون الصغار قليلا مع أسرهم، والتقطوا الصور مع شبل النمر الذي يبلغ من العمر شهرا واحد.

وتسير الأسرة ليلا في الحديقة ومعها مصباح يدوي، إذ يحظون برؤية الحيوانات الليلية مثل الثعلب، والباندا الحمراء، وقرود الليل وهي تتأرجح من فروع الأشجار، قبل أن تنتهي الليلة بحفلة سمر.

ويستيقظ سكان المدينة، الذين نادرا ما يرون الحيوانات غير الأليفة، في صباح اليوم الثاني لتناول وجبة الإفطار مع قرود الليمور، إذ حصل العديد من الزوار القادمين من مدغشقر على فرصة للاستمتاع بالإفطار وسط القرود الودودة.

وقد حصل على فرصة قضاء الليلة في الحديقة أكثر من 100 أسرة منذ إطلاق الحدث الذي مددته الحديقة بسبب الإقبال على الفكرة.

وتخطط إدارة الحديقة حاليا لبناء المزيد من المطاعم التي ستسمح للضيوف بمشاهدة الحيوانات أثناء تناول الطعام.