شاهد: توصيل الطعام للكلاب في المنزل

أقام المصري "عمر ثروت" الذي يمتلك كلبا وعاني لتوفير طعامه بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مشروعا لتوفير الطعام للكلاب وتوصيله لبيوت أصحابها.

مشروع ثروت، الذي يعرف نفسه بأنه كاتب سياسي، يهدف، رغم صغره، لمكافحة الارتفاع الكبير في أسعار طعام الكلاب المستورد من الخارج والذي شهد زيادة هائلة في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه أواخر العام الماضي.

ولم يتسبب تحرير سعر صرف الجنيه، الذي رافقه نقص في العملات الصعبة وزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على مئات السلع والمنتجات، في رفع الأسعار فقط لكنه أدى أيضا إلى انخفاض جودة السلع والمنتجات المستوردة.

وتوصل ثروت لفكرة خدمة تجهيز وتوصيل طعام الكلاب عندما بدأ يطهو طعاما لكلابه بالبيت، وعندها قرر أن يقدم خدماته لأصحاب الكلاب مع الارتفاع الهائل في معدلات التضخم بالبلاد.

ويحصل ثروت على إمدادات الطعام الذي يجهزه للكلاب من السوبر ماركت ثم يتجه لتسليم الطعام، بعد إعداده، لأصحاب الكلاب مباشرة في بيوتهم بأنحاء القاهرة.

وثمن أحد عملاء ثروت المشروع، وقال إنه قدم له خدمة كبيرة في إطعام كلابه وخاصة أحد الكلاب والذي كان كما قال صاحبه (عفيف) جداً ما ياكلش أي حاجة".

وفي مدينة يقطنها زهاء 20 مليون نسمة تعتبر خدمات التوصيل أمرا شائعا، وعادة ما يُشاهد العاملون بالتوصيل يسرعون بدراجاتهم النارية فيربكون حركة المرور، المزدحمة أصلا، على الطرق من أجل توصيل سلع وخدمات المطاعم والصيدليات ومحلات السوبر ماركت لطالبيها.

والآن ينضم عمر ثروت، بمشروعه الصغير إلى جملة هذه الخدمات التي تقدم الخدمات للبشر، غير أنه يتميز عنها بأن خدماته تقدم " للكلاب "