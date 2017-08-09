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شاهد: الشرطة البريطانية تبث لقطات لعدَّاء أسقط امرأة أمام حافلة

9/8/2017

بثت الشرطة البريطانية لقطات وثقتها كاميرات المراقبة لعدَّاء دفع امرأة وأسقطها أرضا بحيث كادت تدهسها حافلة قادمة، وطلبت الشرطة مساعدتها في تعقب المعتدي.

وأظهرت اللقطات العدّاء وهو يهرول بملابسه الرياضية في 5 مايو/أيار قبل أن يدفع الضحية البالغة من العمر 33 عاما، لتسقط على الأرض ويصبح رأسها وجسمها العلوي في مسار حافلة قادمة، التي تفادت المرأة بصعوبة، بعدما كادت تدهسها.

وبعد سقوط المرأة في الطريق، توقفت الحافلة وذهب الركاب لمساعدة الضحية التي أصيبت بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة إنها أفرجت عن اللقطات لأن التحقيق في هوية العدّاء، الذى وُصف بأنه رجل أبيض في الثلاثينيات من عمره، لم ينجح حتى الآن في التوصل إليه.

المصدر : رويترز
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