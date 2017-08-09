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تدخين الماريغوانا يزيد مخاطر الوفاة بسبب ضغط الدم المرتفع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
9/8/2017

قال علماء الأربعاء إن مدخني الماريغوانا أكثرعرضة للوفاة بسبب ضغط الدم المرتفع بمعدل ثلاث مرات مقارنة مع من لم يدخنوها قط وأن المخاطر تزيد مع كل عام من تدخينها.

وقد تكون لنتائج الدراسة التي شملت نحو ألف و200 شخص تداعيات في الولايات المتحدة ودول أخرى حيث أجاز عدد من الولايات الأمريكية تدخين الماريغوانا وتسير ولايات أخرى على هذا الدرب، كما أصبحت الماريغوانا مقننة في دول أخرى.

وقالت "باربرا يانكي" التي ساعدت في قيادة فريق البحث بكلية الصحة العامة في جامعة ولاية جورجيا الأمريكية إن تأييد تعاطي الماريغوانا بحرية، يرجع لأسباب من بينها مزاعم بأنها مفيدة وربما لا تكون مضرة بالصحة.

وأكدت على ضرورة التثبت من أن الفوائد الصحية تطغى على المخاطر الصحية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة، وإذا كان لتعاطي الماريغوانا دور في الإصابة بأمراض القلب والأوعية والوفاة فإن من مسؤولية القائمين على الصحة وأصحاب القرار حماية الناس.

وتستخدم الماريغوانا أحيانا لأغراض طبية مثل علاج الغلوكوما (المياه الزرقاء).

ونشرت نتائج الدراسة في (الدورية الأوربية لطب القلب الوقائي) وتأتي استكمالا لدراسة كبيرة ومستمرة يشارك فيها 1213 شخصا لا تقل أعمارهم عن 20 عاما.

وبلغ متوسط فترة تعاطي الماريغوانا بين المشاركين في دراسة جامعة جورجيا 11 عاما ونصف العام.

وأظهرت النتائج أن مدخني الماريغوانا أكثر عرضة للوفاة نتيجة ارتفاع ضغط الدم بمعدل 3.42 مرة مقارنة بمن لا يتعاطوها وأن الخطر يزيد بمعدل 1.04 مرة مع كل عام من تدخين الماريغوانا.

ولم تخلص الدراسة إلى وجود صلة بين تعاطي الماريغوانا والوفاة نتيجة أمراض القلب أو الأوعية الدماغية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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