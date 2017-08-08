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8 نصائح للتخلص من الأرق .. تعرف عليها

8/8/2017

قال باحث متخصص في علم الفسيولوجيا العصبية إن حالات الإصابة بالأرق تنتشر في المجتمعات مع مرور الوقت.

وأضاف الباحث التركي أوغوز أردينج رئيس قسم علم الفسيولوجيا العصبية السريرية بكلية الطب في جامعة "أسكي شهير"، أن الأرق يتمثل في حالات صعوبة الخلود للنوم والاستمرار فيه، أو الاستيقاظ قبل الوقت المرغوب صباحا، أو عدم الرغبة في التوجه نحو السرير من أجل النوم، أو عدم الاستيقاظ إلا بمساعدة شخص آخر.

وأوضح أن الشخص الذي يعاني من إحدى الحالات المذكورة على الأقل، يعد مصابا بالأرق.

وحول سبل مكافحة الأرق، قدم الباحث ثماني نصائح هي :

أولا : تقليل الغفوات وسط النهار، بحيث لا تتجاوز 30 دقيقة، ويفضل إلغاؤها تماما.

ثانيا : تجنب المواد التي تحوي الكافيين والنيكوتين مع قرب موعد النوم.

ثالثا: الاستماع إلى موسيقى هادئة.

رابعا: قراءة كتب ذات محتوى ترفيهي.

خامسا: السير مساءً لفترات قصيرة.

سادسا: عدم تناول الأطعمة والسوائل قبيل النوم.

سابعا: الحرص على أن تكون إنارة غرفة النوم خافتة.

ثامنا: اختيار أسرة ووسائد مريحة والاهتمام بنظافتها.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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