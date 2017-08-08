نتفليكس تشتري دار نشر للقصص المصورة بحثا عن إلهام لأفلام ومسلسلات

قالت شبكة نتفليكس الإثنين إنها اشترت دار نشر القصص المصورة ميلاروورلد.

وضمت نتفليكس بهذه الصفقة إلى فريقها كاتب القصص المصورة الشهير مارك ميلار بالإضافة إلى مجموعة من شخصيات القصص التي يمكن أن تتحول إلى مسلسلات تلفزيونية وأفلام.

وهذه أول صفقة استحواذ لنتفليكس، الرائدة في مجال البث على الانترنت لمدة 20 عاما والتي تكون مكتبة من المسلسلات والأفلام الأصلية، في محاولة لاجتذاب المشاهدين من جميع أنحاء العالم.

ولا تتضمن الصفقة التي لم تكشف نتفليكس عن شروطها القصتين المصورتين (كيك-آس) و(كينجزمان).

وتشبه هذه الاستراتيجية ما قامت به شركة والت ديزني عندما اشترت ستوديوهات مارفل عام 2009 وأنتجت بعضا من أشهر الأفلام التجارية الناجحة والمسلسلات التلفزيونية والألعاب المأخوذة عن شخصيات الأبطال الخارقين. ويعرض بعض مسلسلات مارفل على نتفليكس.

ويدير مارك ميلار وهو كاتب اسكتلندي وموظف سابق في مارفل دار ميلاروورلد مع زوجته لوسي.

وجرى تحويل ثلاثة من قصص ميلار هي (وونتد) و(كيك-آس) و(كينجزمان) إلى أفلام حققت مجتمعة إيرادات بلغت نحو 913 مليون دولار في دور السينما على مستوى العالم.

وقال تيد ساراندوس المسؤول عن قسم المحتوى في نتفليكس في بيان "مارك هو أقرب ما يمكن لنسخة معاصرة من ستان لي" في إشارة إلى مبتكر سلسلة قصص مصورة شهيرة مثل (سبايدر مان) و(أفينجرز) و(إكس من).