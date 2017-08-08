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مقتل مغني راب زعم أن جسده لا يخترقه الرصاص

مغني الراب الأمريكي القتيل يونغ مازي
مغني الراب الأمريكي القتيل يونغ مازي
8/8/2017

أعلنت محطة "دبليو جي سي إل" المحلية في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، الاثنين، مقتل مغني راب أمريكي زعم أن الله حباه بجسم لا يخترقه الرصاص، وذلك بطلق ناري مميت.

وقالت شرطة أتلانتا للمحطة إن المغني جبريل عبدالرحمن المعروف باسم يونغ مازي (28 عامًا) قتل بالرصاص، الأحد.

وذكر مسؤولون أنه تم العثور على مغني الراب مقتولًا بالرصاص في متجر لبيع البيتزا.

وذكرت المحطة أن متجر البيتزا يبعد مسافة قصيرة عن مركز الشرطة، وأن المسؤولين سمعوا دوي طلقات نارية وخرجوا للتحري في الأمر.

يذكر أن عبد الرحمن تعرض لإطلاق نار في ديسمبر / كانون الأول الماضي في وافل هاوس، بأتلانتا.

وبعد ساعات من تعرضه لإطلاق النار نشر عبدالرحمن تغريدة عبر تويتر قال فيها "لقد جعلني الله محميًا من الرصاص"، وفقا لعدة تقارير إخبارية.

وتم حذف التغريدة بعد ذلك من حسابه.  

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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