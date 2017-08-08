شاهد: مهرجان غريب للتراشق بالحجارة يوقع مئات المصابين

في مهرجان فريد من نوعه، احتفل آلاف الأشخاص برشق بعضهم البعض بالحجارة والفواكه والزهور في ولاية أوتاراخاند شمالي الهند، الإثنين.

وخلال مهرجان "باغوال" في منطقة تشامباوات، شارك الناس في الحدث مع بحماس في حين حاولوا حماية أنفسهم بمساعدة دروع كبيرة من الخيرزان، بينما يلقون الحجارة على بعضهم البعض.

ويقام هذا المهرجان كل عام في معبد آلهة "باراهي" بمناسبة "راكشا باندان" أو (مهرجان الأشقاء)، وتعود تلك الطقوس الغريبة لعقود.

وقال ناريندرا أريا، أحد المشاركين في مهرجان رشق الحجارة، إن المصلين ينقسمون إلى مجموعتين ويقذفون الحجارة والفواكه على بعضهم البعض، وهو تباين جديد جري اتباعه في السنوات القليلة الماضية.

ومع ذلك، فإن العديد من الناس أصيبوا بجروح خلال تقاذف الحجارة على الرغم من أنهم يعتبرون أنفسهم "محظوظين" لأنهم حرصوا على تقديم دمائهم للآلهة!

وقال الطبيب المحلى س. م. بورا إن الإدارة أقامت مستشفى ميدانيا في مبنى المعبد بهذه المناسبة.

وأضاف بورا أن 334 شخصا أصيبوا بجراح طفيفة خلال المهرجان حيث كانوا يعالجون.