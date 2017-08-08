شاهد: ماذا حدث لمراهق تعرض للآلاف من لدغات "قمل البحر"؟

تماثل مراهق أسترالي للشفاء من الآلاف من لدغات "قمل البحر" على شاطئ في ملبورن.

وأحس سام كانيزاي (16 عامًا) ببرودة في قدميه بينما كانتا في الماء على شاطئ ديندي في ملبورن بأستراليا، ليتفاجأ بالكارثة، وبعد أن وصل إلى المنزل كان الأمر قد تحول لحمام من الدم.

وقال سام "كنت أمشى عبر الرمال، حوالي 20 مترا، مرتديا النعل، ثم نظرت إلى أسفل ولاحظت أن الدم في جميع أنحاء الكاحلين".

وتم العثور على الآلاف من اللدغات الصغيرة في جميع أنحاء قدم سام، ما أثار حيرة الأطباء والممرضات في البداية.

ولكن المشكلة وضحت بعدما عثروا على الآلاف من الطفيليات الصغيرة التي تأكل اللحم، والتي تنجذب عادة نحو اللحوم المتحللة.

ولسوء حظ سام أنه تعرض لتلك المحنة، ويقول الخبراء إنه ربما يكون حدث اضطراب لمجموعة من تلك الطفيليات أثناء تغذيتها على الأسماك الميتة.

ولحسن الحظ، أنه الآن في وضع الاسترداد والتعافي، وينصح الناس على شاطئه المحلي قائلًا "ربما لا تتجمد قدميك هناك في أي وقت قريب".