البث الحي
منوعات|اليونان

شاهد: لقطات لخسوف القمر فوق معبد يوناني قديم

8/8/2017

احتشد عدد كبير من اليونانيين، الاثنين، عند معبد قديم لرؤية مشهد مميز ورائع للغاية لخسوف القمر عند معبد قديم في أثينا.

وارتفع القمر بالكامل فوق معبد بوسيدون في كيب سونيون على الساحل الجنوبي لأثينا، قبل حدوث خسوف القمر الجزئي الذي كان مرئيا أيضًا في السماء ليلا.

وكان القمر بدرًا قبل الخسوف، وبدأ يحوم فوق المعبد اليوناني القديم، حتى حدث خسوف القمر الجزئي في مشهد ساحر.

وفي معبد بوسيدون، والذي سمي باسم "إله البحر" الأسطوري اليوناني القديم، يمكن رؤية القمر البرتقالي المشرق الكبير مكتمل الضوء على البحر أدناه.

وكثيرا ما يشار إلى القمر الكامل في أغسطس/ آب باسم "سمك الحفش" القمر، الذي سمي على اسم الأسماك من قبل القبائل الأمريكية الأصلية، الذين وجدوا الأسماك أسهل في الصيد في ذلك الوقت.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)