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شاهد: كهنة هندوس يغيّرون طقوسهم تشاؤمًا من خسوف القمر

8/8/2017

قام الكهنة في مدينة فاراناسي شمالي الهند، الإثنين، بأداء "الطقوس الدينية الهندوسية" الشهيرة على ضفاف نهر الغانغ في وضح النهار للمرة الأولى منذ 26 عامًا، بسبب خسوف القمر.

وبسبب الخسوف القمري يوم الإثنين، قرر الكهنة تغيير توقيت الحفل الذي يقام يوميًا في المدينة المقدسة في وقت متأخر من المساء.

وتجمع المئات من المصلين على ضفاف نهر الغانغ المقدس ليشهدوا الحفل، بينما ظلت المعابد مغلقة خلال فترة "سوتاك"، وهي فترة طويلة مدتها 12 ساعة قبل الخسوف، حيث تعتبر هذه الفترة مشؤومة من قبل الهندوس.

ووقع خسوف القمر الجزئي ليلة الإثنين وكان مرئيا في جميع أنحاء الهند.

وفقا للتقاليد الهندوسية، يحدث الخسوف لأن شيطانا اسمه "راهو" يملأ أحيانا الشمس أو القمر قبل أن يتركهما بعد فترة معينة.

وتعتبر هذه الفترة مشؤومة جدًا من قبل الهندوس المتدينين.

وتقدم الصلوات من قبل المحبين خلال هذه الفترة وبمجرد أن ينتهي الخسوف، يستحمون في الأنهار المقدسة، مثل الغانغ.

المصدر : رويترز
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